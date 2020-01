Hiekalle on ollut tarvetta

Tämän talven kelit ovat olleet haasteelliset ainakin teiden kunnossapitäjille. Välillä teillä on liikkunut aurauskalusto, välillä hiekoituskoneet.

Ilomantsilaisen Arskan Koneen Samuli Hoskonen on tottunut levittämään hiekkaa jäisille teille ja pihoille.

– Hiekoittaminen on tänä talvena työllistänyt todella paljon. Vettä kun sataa, alueet ovat kovalla jäällä, jossa ei oikein koneenkaan rengas tahdo pitää. Varovasti pitää liikkua ja katsoa mihin ja miten ajaa.

Arskan Koneen työntekijät suorittavat hiekoitusta monien kiinteistöjen piha-alueilla.

– Hiekoitushommissa meillä on kaksi pyöräkonetta ja aura-auto teitä varten. Ongelma on, kun joka paikkaan pitäisi ehtiä yhtä aikaa, Hoskonen pohtii.





Hiekan levittämistä riittää myös keskustan alueen kaavateillä.

Hoskonen seuraa tarkkaan sääoloja.

– Kun vesisadetta lupaa, niin yöllä jo yritetään ennakoida tilannetta. Kahden jälkeen kalustoa lähtee liikkeelle.

Valituksia hiekoittamisista ei juurikaan tule.

– Ei muuta kuin se, että jalkakäytävällä ei pääse kulkemaan potkurilla. Reunaa ei kuitenkaan pysty jättämään ilman hiekkaa, kun isolla koneella kuljetaan. Ja se on muutenkin kaksipiippuinen juttu. Jos hiekkaa ei ole ja joku liukastuu, vastuu on suuri.



Aurauksia Arskan Koneelta hoitaa kolme pyöräkonetta, traktori ja aura-auto.

– Lisäksi on kaksi aura-autoa YIT:n hommissa valtion teiden aurauksissa, Hoskonen kertoi.

