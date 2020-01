Jouston puute koulukyydityksessä ihmetyttää

Tuupovaaralaista perhettä ihmetyttää esikoululaisen koulukyydin joustamaton järjestely. Neljän kilometrin eskarimatkasta on koulukyyti myönnetty kolmelle kilometrille. Perheen eskarilaisen kilometrin mittaiselle omavastuumatkalle osuu paitsi pimeä metsätie, myös silta yli talvisinkin sulana virtaavan veden.

Joensuun kaupungin päätöksessä kerrotaan, ettei sen velvollisuutena ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain myös osalle matkasta. Esiopetuksessa olevilla oppilailla niin sanottu omavastuumatka on noin yksi kilometri kuljetuksen noutopaikkaan, jonka päättää logistiikkakeskus. Kyytiä pikkukoululaisille tarjotaan, kun matka ylittää kolme kilometriä. Perusopetuslaki mainitsee koulukyydeistä päätettäessä myös vaaralliset koulutiet.

Kuusivuotiaan Kimi Pesosen äidille Satu Härköselle on itsestään selvää, ettei lasta voi lähettää matkaan yksin. Joka aamu ja iltapäivä hän kulkee perheen kaksivuotiaan kanssa saattamassa isoveljen pysäkille. Kaksosraskauden takia hän on ollut marraskuusta alkaen sairauslomalla saadakseen riittävästi lepoa. Muutosta kyytipäätökseen hän on hakenut lokakuusta asti. Kyytiä kotipihasta asti ei lapselle ole saatu, vaikka lääkärin, neuvolan ja perhetyöntekijän lausunnot ovat saattajan terveydentilan huomioiden sitä puoltaneet.

–Syksyllä Kimille koulukyytiä hakiessa en osannut kuvitellakaan, ettei se olisi kotipihasta asti, hän sanoo ja ihmettelee, ettei inhimillisillä perusteilla voi päätöstä käsitellä uudestaan.