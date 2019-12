Koverossa vie seimipolku joulunaikaan

Koveron tsasounan pihapiirin rakennetussa seimiasetelmassa Marian punaisen, karjalaisin koristein somistetun vaatteen helmaa peittää lumi. Lammas ja aasi katsovat seimeen, jossa on vain heiniä. Kristus-lapsi saadaan seimeen vasta jouluaaton iltapäivän hämärtyessä, kun tsasounalle kokoonnutaan hartaushetkeen. Siihen saakka kertoo Marian vatsa syntymän odotuksesta.

Karjalaistyylinen seimi on lainannut väreihinsä ja yksityiskohtiinsa viestejä ortodoksisten ikonien maailmasta. Pyhän perheen hahmoilla on ikonien tunnusmerkit.



Tälle joululle valmistuneen seimihankkeen saattoi alkuun Koveron Nuorisoseura. Seimen suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet mukana kylällä asuvat taitajat ja taiteilijat. Kylällä niin ikään asuva Isä Vesa Takala on tarjonnut tekijöille ortodoksisen ikonografian asiantuntemuksensa. Tekijät kertovat, että seimen yksityiskodat täydentyvät tulevina vuosina.

Kyläläisten ja seurakuntalaisten rakentamia seimiä on Tuupovaarassa ulkotiloissa nähtävillä yhteensä neljä. Vaara-Karjalan seurakunta on koonnut karttapohjalle jouluksi seimipolun, jonka varrella voi käydä pysähtymässä joulun tarinan ääreen. Jouluseimiä löytyy Koveron tsasounan pihan lisäksi Tuupovaaran kirkon vierestä, Pirttijärventien varrella Rauniopesältä sekä Saarivaaran tsasounan pihasta.