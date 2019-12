Yrittäjien lahjoituksella hyvää mieltä

Viiden vuoden ajan ovat Ilomantsin Yrittäjät lahjoittaneet ilotulitukseen varatut varat ilomantsilaisten seurakuntien diakoniatyön kautta vähävaraisten hyödyksi. Viime vuonna rahaa tuli kolme tuhatta euroa. Rahalla on voitu järjestää syksyinen vanhusten virkistyspäivä, tanssiteatteri Raatikon esitys koululaisille ja koko perheen elokuvapäivä.

– Elokuvapäivässä oli noin kahdeksankymmentä osallistujaa, kertoo isä Ioannis Lampropoulos.

– Tämmöinen avustus mahdollistaa ilmaisen vanhusten virkistyspäivän järjestämisen. Osallistujia oli tänä syksynä 70 henkeä. Voitiin tarjoa tulo- ja lähtökahvit sekä lounas, iloitsee diakoni Suvi Remes.

– Tilaisuuksiin voivat osallistua ketkä vaan, ei kysellä, minkä seurakunnan jäsen on, vai onko minkään, jatkaa kirkkoherra Seppo Kuosmanen.



Ilomantsin Yrittäjien puheenjohtaja Hannu Urjanheimo näkee, että yrittäjät ovat mielellään mukana lahjoituksissa.

– Vaikka ilotulitus on tietysti lapsista mukava, niin on järkevämpää ja hyödyllisempää käyttää rahat näin. Erilaisia vaihtoehtoja mietittiin, mutta yrittäjät haluavat, että varat jäävät paikkakunnan hyödyksi, niin tämä on ainut keino, Urjanheimo toteaa.





Ilomantsilaiset seurakunnat ja yrittäjät ovat tehneet pitkään yhteistyötä monella saralla ja tämä toiminta on hyvä osoitus menestyksekkäästä yhteistyöstä.

Asioiden toteuttaminen vaatii myös vapaaehtoisia tekijöitä, joiden osuutta ei voi vähätellä eikä unohtaa.

– Eri lahjoitusvaroin on kasattu ruokakasseja, joita tekemässä oli lukiolaisia. Virkistyspäivässä lisäkäsiparit ovat tarpeen, kun ruuat kannetaan osallistujille pöytään. Siinä varsinkin korostuu vapaaehtoisten apu, muistuttaa Remes.

– Martat ovat paljon mukana meidän toiminnassa ja he laittoivat virkistyspäivän ruuan, jatkaa isä Ioannis.

