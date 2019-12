Tuupovaarasta saa supikkaita jatkossakin

Tuupovaaran Ullakolla on suutarimestari Martti Koljosen käsissä syntynyt perinnejalkineita jo puolen vuosisadan ajan. Vuodenvaihteessa aikoo Koljonen jättää nahkan naputuksen ja supikkaiden ompelun, ja siirtyä nauttimaan eläkepäivistä.

Suutarinverstas saa samalla uuden yrittäjän. Hanna Piipponen on kesästä alkaen opiskellut Koljosen opastuksella supikkaiden tekoa. Viimeiset kolme kuukautta opiskelua on tukenut Luotsi hankkeen kautta toteutettu Riverian EU-rahoitteinen Mestari-Kisälli koulutus.

Taskussa Piipposella on jo kisällin paperit. Ammattitutkinnon hän suoritti Kankaanpäässä Sataedun oppilaitoksessa jalkinepuolella. Koljosen opissa työskentely on pohjustanut siirtymistä yrittäjäksi Ullakon perinteikkääseen suutarinverstaaseen.

Koljonen kertoo, että parhaimpina vuosina syntyi jopa 400 paria kippurakärkisiä supikkaita. Niitä kaivattiin erityisesti 1980-luvulla tanhuryhmissä eri puolilla maata.

Suutari Piipponen aikoo jatkaa supikkaiden ompelua ja kenkien korjausta. Lisäksi hän aikoo tuoda markkinoille oman koru- ja laukkumalliston. Luova lähestymistapa on luonteva suutarille, jolla on kuvataiteilijan tausta.