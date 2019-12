Hoskonen kanteli susista

Ilomantsilainen kansanedustaja Hannu Hoskonen on jättänyt yhdessä kuhmolaisen kansanedustajan Tuomas Kettusen kanssa kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle susien aiheuttamasta välittömästä vaarasta maaseudun ihmisille. Kantelussa nostetaan esille viranomaisten toiminta ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi koko ajan pahenevassa tilanteessa.

– Vaadimme välittömiä poliisin ja muiden viranomaisten toimia ihmisten turvallisuuden takaamiseksi ja asiaan liittyvien selvien laittomuuksien selvittämiseksi, kansanedustajat toteavat.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY



Kantelun liitteenä on muutamia kohtaamistilanteita eri puolilta maakuntaa. Hoskonen katsoo, että tilainteisiin ei ole riittävässä määrin puututtu, vaikka niistä on ilmoitettu viranomaisille.

– Paremminkin tuntuu, että uhanalaiseksi luokitellun suden olemassa olosta ovat viranomaiset huolissaan, mutta se koulutietään kulkeva, pelkäävä lapsi joutuu hengenvaaran kohtaamaan lähes päivittäin koulumatkallaan ilman toivoa viranomaisten avusta.

Hoskonen pitää virallisia susikantoja alimitoitettuina.

– Jatkuvasti kasvavat susihavainnot ja susien liikkuminen talojen pihoilla osoittaa kiistatta, että Luonnonvarakeskuksen susien kanta-arvio on tietoisesti tehty liian pieneksi. Tekemieni kyselyjen avulla on selvinnyt, että kuuden kunnan alueella: Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Valtimo, Juuka sekä Kuhmo, todellinen susimäärä on ainakin 150 sutta. Virallinen kanta-arvio on noin 50.