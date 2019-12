Kuvakisassa käynnistyi viimeinen kuukausi

Nyt käynnistynyt joulukuun kuvakisa lopettaa vuoden mittaisen Pogostan Sanomien lukioilleen järjestämän kuvakilpailun.

Viimeiseen kuvakilpailuun otamme vastaan kuvia maanantaihin 30. joulukuuta saakka ja viimeiset kuvat lisäämme tänne perjantaina 3.1.2020. Voittajan äänestysaika päättyy puolestaan tiistaina 7. tammikuuta ja joulukuun kilpailun voittaja julkistetaan torstaina 9. tammikuuta lehdessä.

Kuvakilpailun voittajan palkintona on jaettu reppuja, joiden sisällä on ollut pientä yllätystä. Äänestykseen osallistuneiden kesken järjestetyn arvonnan voittaja on saanut Pogostan Sanomien kassin, joka sekään ei ole ollut tyhjä.