Pöytä notkui herkuista Iljan Erämiesten synttäreillä

Metsästysseuroja perustettiin maakunnassa runsaasti noin 60 vuotta sitten. Ilomantsin Lehtovaaran ympäristössä toimiva Iljan Erämiehet ry juhli pyöreitä vuosiaan marraskuun viimeisen päivän iltana. Samalla vietettiin myös perinteisiä karhu- ja hirvipeijaisia.

Puheenjohtaja Jani Kurki kertoi, että Iljan Erämiehet on perustettu 28. päivänä heinäkuuta 1959. Kokous pidettiin Naurisvaarassa Onni Pesosen talossa. Isännän lisäksi perustajajäseniä olivat muun muassa Eino Hattunen, Toivo Leinonen, Väinö Martiskainen, Pentti Palviainen, Otto Pesonen, P.V. Pesonen, Mikko Rantanen ja Veijo Tahvanainen.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY

- Metsästysmaita on haalittu sekä metsänomistajilta että metsäyhtiöiltä. Tällä hetkellä metsästysmaita on noin 5 500 hehtaaria. Seuran jäsenmäärä on noin 85 henkilöä.

Kylätalossa oli väkeä tungokseen asti ja juhlaruokapöytä notkui herkuista. Huomionosoituksia jaettiin, ja ohjelmassa oli myös taiteilijaryhmä Ikinuorten ”Lumikki” –näytelmä sekä heidän lauluesityksiään. Myös ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Ioannis Lampropoulos vieraili loppuillasta juhlassa perheensä kanssa.