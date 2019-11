Lehdistön kiitos arvokkaan perinteen ylläpidosta

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon maakunnallinen Antti-patsas on myönnetty tänä vuonna Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piirille ja sen järjestämille Toukosiunaus-tapahtumille. Antti-patsas luovutetaan henkilölle tai taholle, joka edistää kiitettävästi alueensa hyvinvointia ja kulttuuria. Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piiri on yhteistyössä seurakuntien kanssa järjestänyt Toukosiunauksia maakunnassa jo 20 vuoden ajan ja 20 eri paikkakunnalla. Patsas ja kunniakirja luovutettiin piirin puheenjohtaja Antti Lempiselle ja piirin toiminnanohjaaja Marja-Leena Räsäselle Joensuussa 29.11.

Lempinen kuvaa Toukosiunauksen olevan oleellinen osa yhdistyksen vuoden toimintakiertoa. Tapahtuma on otettu hyvin vastaan niin jäsenten, tuottajien, seurakuntien kuin muidenkin toimijoiden puolelta.

– Tuottajat, jos ketkä ymmärtävät, että elämä maataloudessa ja se, tuleeko satoa, on korkeamman kädessä, koska mitä tahansa voi sattua. Sen vuoksi siunaus on tarpeellinen ja sehän se ajatus siinä on, Lempinen kuvaa.

Toukosiunaus-perinnettä tullaan hänen mukaansa toteuttamaan jatkossakin. Toukosiunauksen juuret ulottuvat peräti 1500-luvulle. Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piiri herätti perinteen henkiin maakunnassa vuonna 1999.

– Toukosiunaus on paljon muutakin kuin jyvävakan siunaaminen ja siunattujen siementen kylväminen peltoon. Se on syvä viesti siitä, että maaseutuelinkeino elää edelleen vahvana Pohjois-Karjalassa. Samalla Toukosiunaus muistuttaa, että maaseutuyrittäjät ovat yksi äärimmäisen tärkeä osa Pohjois-Karjalan alueen kuntien elinvoimaa, muistutti patsaan luovuttanut paikallislehtikerhon puheenjohtaja, Lieksan Lehden päätoimittaja Marja Mölsä.

Hän toi esille, että puhdasta kotimaista ruokaa arvostetaan kotitalouksissa. Sen käyttäminen on kiitos myös tuottajille.

– Onneksi kaikista kunnista löytyy myös nuoria maaseutuyrittäjiä. Tämä on merkki siitä, että myös tuleva sukupolvi luottaa siihen, että maaseutuelinkeino kantaa myös tulevaisuudessa. Jokainen elävä maatila on meille kaikille suuri ilon aihe, Mölsä totesi.