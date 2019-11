Pogostan Sanomien Antti-patsas Pertti Jaakonaholle

Pogostan Sanomien tämänvuotinen Antti-patsas jaettiin pikkuisen etuajassa, sillä perinteinen jakopäivä olisi vasta lauantaina 30. marraskuuta Antin-päivänä. Huomionosoituksen sai ilomantsilainen kotiseutuaktiivi Pertti Jaakonaho, joka on vuosien saatossa ollut mukana monessa kotiseutuhankkeessa. Jaakonaho on luotsannut viime vuodet Ilomantsi-seuraa, jonka riveissä hän 1970-luvulla aloitti Möhkön ruukin historian vaalimiseen liittyvän työn. Hänelle kotiseudun historia ja muun muassa siihen liittyvä esineistö ovat tärkeitä. Entisellä kotipaikalla Möhkössä oman suvun historiaa on tallennettu ukin sepän pajan työkaluja myöten.

– Siellä olevilla esineillä on jokaisella tarinansa. Se kertoo siitä, että ennen aikaan kaikki hankittiin tarpeeseen, kaikesta pidettiin huolta ja niitä korjattiin, jos ne menivät rikki. Siinä olisi meillä nykyihmisillä paljon opittavaa, hän miettii.



Jaakonahon kotiseututyö ei ole rajoittunut synnyinkylään Möhköön, hän on muun muassa toiminut alusta lähtien Taistelijan talon kiinteistöyhtiön toimitusjohtajana. Ilomantsi-seurassa hän on ollut vuosien mittaan mukana monissa historiahankkeissa, yksi pitkäaikaisin lienee Ilomantsin Kulttuuripolku-hanke, jota valmisteltiin seurassa vuosia ja monen puheenjohtajan aikaan.

– Se on monen toimijan talkootyön tulos, niin kuin kaikessa muussakin siinä on tarvittu monen tekijän työpanosta, yksin tällaisia isoja hankkeita ei kukaan pysty toteuttamaan, hän korostaa.

Kulttuuri ja matkailu lyövät Ilomantsissa monessa asiassa kättä. Jaakonaho korostaa myös maisemaa.

– Maisema, meidän vaaramme ja luontomme ovat matkailun tärkeitä vetovoimatekijöitä. Siksi niistä on pidettävä huolta, varmistettava että meidän vaarakylissämme säilyy maisema avoimena tulevienkin polvien niistä nauttia.

Kotiseuturakkaudesta kertoo sekin, että Jaakonaho teki viime vuonna ehdotuksen television Egenland-ohjelman tekijöille tulla kuvaamaan Ilomantsin Karhu- ja Villiruokafestivaalia. Ohjelman markkinointiarvon piikkiin voidaan varmaan laittaa ainakin osa siitä, että viime kesän festivaalin kävijämäärissä tehtiin taas uudet ennätykset.