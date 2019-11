Lakko pysäytti mammografiakutsut

Postilakko on vaikeuttanut rintasyöpäseulontakutsujen jakelua Ilomantsissa. Oman kutsunsa voi kuitenkin tarkistaa Terveystalon sähköisestä palvelusta.

Lakisääteisiä rintasyöpäseulontoja järjestetään 50–69 -vuotiaille naisille Ilomantsissa joulukuussa.

Vuonna 2019 rintasyöpäseulontaan kutsutaan vuosina 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969 syntyneet naiset. Mikäli kuulut näihin seulontaikäluokkiin etkä ole saanut seulontakutsua, voit tarkistaa aikasi Terveystalon Oma Terveys -palvelusta osoitteessa www.terveystalo.com/omaterveys kohdassa Tapahtumat/Tulevat vastaanottoajat. Voit myös soittaa rintasyöpäseulonnan asiakaspalveluun numerossa 045 7734 9976 tai 045 7734 9975.

Myös seulonnan tulokset tulevat näkyviin Terveystalon Oma Terveys -palveluun heti niiden valmistuttua. Sen lisäksi asiakas saa tulokset kotiinsa perinteisenä kirjeenä postitse.

Rintasyövän syntyyn vaikuttaviin tekijöihin ei voida toistaiseksi juuri vaikuttaa, mutta mammografiaseulonnalla on mahdollista löytää syövät pieninä ja paikallisina. Varhain aloitettu hoito pienentää rintasyöpäkuoleman todennäköisyyttä.

Tärkeintä on, että mahdollisimman moni osallistuu. Seulonnat eivät ole kansalaisvelvollisuus, vaan pikemminkin kansalaisoikeus.

