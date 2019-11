Tuupovaaran kappelin vuokrasopimus sanotaan irti

Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston on päättänyt irtisanoa Tuupovaaran nykyisen kappelin vuokrasopimuksen. Päätös syntyi äänestystuloksena 12 – 4. Vuokrasopimus on voimassa ensi vuoden huhtikuun loppuun. Valtuusto myös velvoittaa neuvoston etsimään korvaavan tilan, joka on käytettävissä viimeistään vuokrasopimuksen päättymiseen mennessä.

Tuupovaaran kappeli nousi keskusteluun sen sisäilmaongelmien vuoksi. Asiasta on järjestetty kuuleminen Tuupovaarassa lokakuussa, tilaisuudessa nousi esille halu toiminnan jatkumisesta kappelissa. Seurakuntalaiset olivat valmiita osallistumaan myös kappelin ylläpitokustannuksiin keräämällä ylimääräisiä kolehteja.

Seurakunnanneuvosto esitti valtuustolle, että asian selvittelyä jatketaan tuupovaaralaisten ja vuokranantajien kanssa, etsitään edullisempaa tilaa ja aloitetaan kappelista luopumisen valmistelua. Valtuustossa Annakaisa Onnatsu teki kuitenkin vastaesityksen vuokrasopimuksen irtisanomiseksi ja se voitti äänestyksessä. Kaksi valtuutettua jätti äänestämättä.

