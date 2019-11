Runokylään voi tutustua mobiilisti

Viime helmikuussa Ilomantsissa käynnistynyt InterActive History -hanke on saatu päätökseen. Karelia CBC-ohjelman rahoittamassa hankkeessa hanketyöntekijänä toiminut Sini-Maria Melanen esitteli hankkeen kautta toteutunutta Parppeinvaaran runokylän mobiiliopasta ja runonlauluperinteestä kertovaa multimediaesitystä, joka on sijoitettu Runonlaulajan pirtin eteistilaan.



– Lähdin aika ummikkona tähän työhön, mutta oli todella mielenkiintoista etsiä ja tutkia ilomantsilaista runonlauluperinnettä ja runonlaulajia. Esityksiin haluttiin ottaa mukaan myös loitsut ja itkuvirret, hän kertoi.



Parppeinvaaran runokylän mobiilioppaan avulla pääsee tutustumaan runokylän kohteisiin paikan päällä tai missä muualla tahansa. Mobiilioppaassa esitellään Parppeinvaaraa ja sen historiaa runonlauluperinteen näkökulmasta.







Mobiilioppaan voi avata millä tahansa selaimella kirjoittamalla osoitekenttään tarinasoitin.fi/runokyla

Multimediaesityksessä on nähtävillä kuvia paikallisista runonlaulajista ja täällä kiertäneistä runoilijoista kuten Elias Lönnrotista. Nähtävillä on myös videoita ja vanhoja tallenteita.

– Muutamia dokumenttitallenteita saatiin käsiimme ja niille käyttöluvat. Ne ovat todella arvokkaita runonlauluperinteen esille tuonnissa, Sini-Maria Melanen ihasteli.



Ilomantsilainen Raija Klemola on todella tyytyväinen, että tämmöinen hanke on mahdollistanut mobiilioppaan ja multimediaesityksen syntymisen.

– Reilusti yli kymmenen vuotta sitten haaveilimme Tapio Pärepalon kanssa tämmöisestä. Silloin saatiin Kalevalaisten naisten kanssa yhteistyössä tehtyä yksi video, mutta en nyt muista mihin työ silloin kariutui, Klemola pohti.

