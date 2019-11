Kansien väliin koottu marttahistoria on myös ajankuva

Ilomantsin Marttayhdistys, joka on Suomen vanhin maaseutuyhdistys, juhlii tänä vuonna 120 vuotisuuttaan. Yhdistys on perustettu keväällä 1899, lähes samaan aikaan kun Marttajärjestö perustettiin.

Marraskuun 17. päivä Ilomantsin yhdistys viettää Marttojen työtä Ilomantsissa 120 vuotta -juhlaa, jossa julkistetaan ilomantsilaisen marttatyön historiikki.



Juhlassa kuullaan myös Ilomantsin Marttahistorian kirjoittaneen Laura Jetsun puheenvuoro. Hän pohtii, että kirja on myös ajankuva yli sadan vuoden ajasta.

– Kyseltiin kaikilta yhdistyksiltä halukkuutta osallistua kirjaprojektiin ja sitä oli, joten kirjassa on esillä Ilomantsin alueen Marttayhdistykset ja niiden toimintaa, kertoo kirjatyöryhmässä mukana ollut, Ilomantsin Marttayhdistyksen puheenjohtaja Reetta Jeskanen.

Kirjan kirjoittamisessa oli Laura Jetsun mukaan haastetta.

– Haaste siinä mielessä, että aineisto oli hyvin hajanaista. Esimerkiksi sota-aikana pöytäkirjoja on hävinnyt kuten niitä on hävinnyt myös tulipaloissa. Tietoa piti hakea monella tapaa.

Marttatyö on ollut hyvin keskusjärjestöjohtoista.

– Toiminnan sisältö on yhdistyksissä ollut hyvin samanlaista. Toki itärajalla se on ollut hyvin erilaista kuin länsirannikolla, jonne Marttatoiminta ei kotiutunut samalla tavalla kuin tänne, pohtii Laura Jetsu.