Laduilla ja kaukaloilla pääsee jo liikkumaan

Ilomantsin kunnan liikuntatoimi on saanut talvisia ulkoliikuntapaikkoja jo käyttöön. Valaistulla ladulla on voinut hiihtää viikon päivät.

– Perinteisen latu on ajettu moottorikelkalla, kertoo liikuntapaikkojen hoitaja Jere Tossavainen.

Hiihtoladulla perjantaina aamupäivällä ollut ilomantsilainen Tarmo Penttinen kertoi, että viikon verran hän on jo hiihtänyt ja perinteisellä hiihtotavalla.

Jonkin verran puru tunkee vielä latu-uran läpi, mutta Penttisen sanojen mukaan joku ahkera hiihtäjä oli lumettanut pahimmissa paikoin kolalla uraa.

Liikuntahallin vieressä oleva kaukalo on ollut käytössä tiistaista alkaen ja Pogostan alakoulun kaukalon jää saatiin luistelukuntoon eilen torstaina.

– Latujen ja jäiden tekoon ollut hyvät säät. Pieni pakkanen on tänäänkin ollut hyvä. Lopetin juuri kaukalon jäädyttämisen, nyt on jälleen tasainen kiiltävä pinta.



Virallinen lumensyvyys Ilomantsin Mekrijärven säähavaintoasemalla on kuusi senttiä. Sääennusteen mukaan lunta saadaan lisää ensi yön aikana, mutta sade voi muuttua vedeksi ja huomenna iltapäivällä.