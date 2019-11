Digitunnuksilla lehden pariin lakonkin aikana

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja työnantajajärjestö Palta etsivät vielä yhteistä linjaa vireillä olevissa työehtosopimusneuvotteluissa ja pakettilajittelijoiden tilanteesta. Jos neuvottelut eivät tuota tulosta, on PAU:n tarkoitus käynnistää Postissa laajat lakkotoimet. Postinjakelu, käsittely ja kuljetus olisivat niiden johdosta lakossa marraskuussa kaksi viikkoa. Lakon on määrä alkaa maanantaina 11.11. heti aamusta ja päättyä sunnuntaina 24. marraskuuta. Lakko koskee noin yhdeksää tuhatta työntekijää. PAU ilmoittaa tarvittaessa myöhemmin lisää uusista lakkotoimista.

Pogostan Sanomien varhaisjakelun osalta lakolla ei ole vaikutuksia, lehdet jaetaan normaalisti. Sen sijaan perusjakelussa eli päiväkannossa olevat lehdet samoin kuin etätilaajien lehden jäävät lakon aikana jakamatta. Ne jaetaan tilaajille vasta sitten, kun lakko loppuu.

Varmin tapa lukea lehteä myös lakon aikana, on hankkia viimeistään nyt digitunnukset ja lukea lehteä esimerkiksi tietokoneelta. Ohjeet löytyvät muun muassa tältä verkkosivustolta Ota yhteyttä -linkin alta.

– Muista ladata tablettiin ja puhelimeen uusi PKK Paikallislehdet -sovellus, lukusali on poistunut käytöstä, muistuttaa toimistosihteeri Liisa Sorjonen.

Toimistollemme voi soittaa tai tulla käymään laitteen kanssa ohjeita kysymään. Myös kansalaisopiston digineuvoja Jukka Sorjonen antaa opastusta.

– Jos tilaat sekä Pogostan Sanomia ja Karjalaista, kannattaa selvittää, ovatko lehdet samalla asiakasnumerolla. Jos eivät ole, ota yhteyttä meihin, Liisa Sorjonen neuvoo.

Digilehteä voi lukea tietokoneen ohella tabletilta tai puhelimelta.