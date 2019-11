Tuija Laurosen yritys palkittiin Vuoden Yrityksenä

Ilomantsin Yrittäjät ovat valinneet vuoden 2019 Yritykseksi Möhkössä toimivan Mantan Luontopalvelut. Yrittäjä Tuija Lauronen on toiminut Möhkössä kohta 20 vuoden ajan, sillä hän aloitti ensin museolla oppaana ja hanketyöntekijänä, ja siirtyi sitten Möhkön Mantalle kahvilayrittäjäksi vuonna 2004.

– Leikittelin jo tuolloin ajatuksella, miten luontomatkailua voisi Ilomantsissa kehittää. Ensin vuokrattiin lakkautetulta koululta tiloja varastoksi ja kun kunta laittoi koulun myyntiin, ostettiin se tukikohdaksi vuonna 2010.

Vuosien varrella on kehitetty koulusta Mantan majatalo, jossa on kauniisti sisustetut tilat 15 yöpyjälle ja tilanteen mukaan juhla- ja luentotilaksi muuntautuva sali. Nuorajärven Jänissaaressa yrityksellä on luontotukikohta kotineen ja jurttineen. Parasta aikaa majatalon pihapiiriin on nousemassa muun muassa uusi kota lähiluontoelämyksiä varten.

– Mantan Luontopalvelujen asiakaskunta painottuu tällä hetkellä erityisryhmiin sekä valtakunnallisiin järjestöihin. Ennen järjestettiin retkiä Hossaan ja Inariin, nyt keskitytään enimmäkseen Möhköön ja Ilomantsiin, kertoo Lauronen.

Parasta aikaa on myös meneillään luontopalvelujen tuotteistamishanke, jossa asiakkaita viedään luonnonrauhaan liikkumaan ja rentoutumaan. Uutta asiakaskuntaa haetaan muun muassa yrityspuolelta.

– Tällä alalla pitää kehittyä koko ajan, Lauronen muistuttaa.

Tämä pitkäjänteinen kehitystyö sekä omaleimaiset palvelut olivatkin yksi perustelu, miksi yrittäjäyhdistys valitsi yrityksen Vuoden Yritykseksi.

Mantan luontopalvelut työllistää isäntäväen ohella kesäisin 3 – 4 työntekijää Mantan kahviossa.