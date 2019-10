Hirvijahti edennyt hyvin Ilomantsissa

Ilomantsiin saatiin täksi syksyksi pitkästä aikaa hirvilupia, ja jahti on edennyt Ilomantsin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Timo Hattusen mukaan hyvin. 56 luvasta lähes puolet on jo käytetty.

– Kaatoja on tehty aika tasaisesti eri puolilla Ilomantsia, mutta koska lupia tuli eniten eteläiselle alueelle, niin sinne ovat kaadotkin painottuneet, kertoo kaatorekisteriä seuraava Hattunen.

Kaadot ovat myös kohdentuneet Hattusen mukaan hyvin, riistaksi on saatu etupäässä uroksia ja vasoja.

