Karhufestivaalilla mahdollisuus kasvaa nelipäiväiseksi

Ilomantsin karhufestivaali on noussut muutamassa vuodessa oheistapahtumineen maakunnan säännöllisesti järjestettävien kesätapahtumien isoimpien joukkoon. Tapahtuman pääjärjestäjän, Maaseudun sivistysliiton kehittämispäällikkö Timo Reko näkee kuitenkin, että tapahtuma voi vielä jopa kasvaa.

Ensimmäisessä tapahtumassa kävijöitä oli noin 5 000, viime kesänä päästiin villiruokafestivaaleineen kolmessa päivässä jo 10 000 kävijään.

– Vaikka viime kesä yleisöennätyksineen oli hieno, voimme ottaa tapahtumaan enemmänkin yleisöä.

Keinoiksi Reko listaa tarkemman koordinoinnin ja pidemmän keston. Käytännössä se tarkoittaa käytännön järjestelyihin kuten liikenteen sujuvuuteen ja tilojen järjestelyihin paneutumista sekä lisää festivaalipäiviä. Järjestäjät ovatkin saaneet paljon palautetta ja toiveita tapahtuman jatkamisesta sunnuntaille.



Tapahtuman laajentaminen vaatisi lisää euroja.

– Vaikka nyt sunnuntaille ei enää varsinaisia festivaalitapahtumia ole, sunnuntai on kuitenkin vielä ihan vilkas päivä Ilomantsissa. Sitä voisi kehittää, sillä vaikka sunnuntaityö on aina kallista, se ei saa olla este jatkaa tapahtumaa sunnuntaille, Reko pohtii.

Ansaintakeinojakin on jo mietitty. Reko pitää yhtenä vaihtoehtona joukkorahoitusta, jossa joko yksityiset tai yritykset voisivat olla heille sopivalla panoksella mukana rahoittamassa tapahtumaan. Uusia sponsoreitakin mukaan mahtuisi, sitä varten onkin ryhdytty haravoimaan potentiaalisia tahoja.

Festivaalin tulevaisuus on kalenteroitu vuoteen 2021 saakka. Ensi vuosi on Ite-taiteen 20-vuotisjuhlavuosi, joten Ilomantsin kisan tyyli on vapaa: veistoksia saa myös maalata tai muuten tuunata.