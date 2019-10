Pojat kulkevat kouluun traktoreilla

Ilomantsissa Pogostan yläkoulun takapihalla koulusta pääseviä poikia odottaa traktori ja traktorimönkijä.

Vanhan entisöidyn traktorin koppiin hyppää ysiluokkalainen Santtu Haapalainen, traktorimönkijän vierelle astelee niin ikään ysiluokkalainen Onni Kastinen.



Miksi olette valinneet kulkupeliksi nämä?

– Ei tule talvellakaan kylmä, eikä oo niin liukasta ja mukavampi on liikkua, kertoi Onni Kastinen eikä Santtu Haapalaisella ollut asiaan lisättävää.

Molemmissa nelipyöräisissä on kuljettajan lisäksi tilaa parille henkilölle, ja kyytiläisiä onkin matkassa usein.

– On kyytiin kysyjiä ja otankin niitä joskus, Santtu tuumi.



Pojat toteavat liikkuvansa traktoreillaan joka paikkaan. Sillä sujuu hyvin matkat kouluun ja iltaisin sillä on hyvä ajella kylillä ja piipahtaa kavereiden luona.

Myös Ville Kainulainen käy silloin tällöin traktorilla koulussa.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY



Miten pitkälle matkalle traktorilla kehtaa lähteä ajelemaan?

– Parikymmentä kilometriä suuntaansa, pohti Onni.

– Minä ajoin kesällä sata kilometriä, kun kävin Tohmajärvellä. Ostettiin sieltä peräkärri, niin kävin sen hakemassa. Reissussa meni varmaan kuutisen tuntia. Aika nopeasti aika kului, kertoi Ville.

Koulumatkaa kaikilla pojilla on muutaman kilometrin verran.