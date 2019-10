Tee elämänmuutos ja hyppee syrjään

Ilomantsin kunta, paikallinen yrittäjäjärjestö ja Pogostan Sanomat on käynnistänyt yhdessä kampanjan, jossa kutsutaan elämänmuutosta miettiviä tekemään elämänsä syrjähyppy. Huumorihengessä mutta vakavasti asiaan suhtautuen Hyppee syrjään -kampanjassa kerrotaan tänne muuttaneiden uusien ilomantsilaisten tarinoita ja esitellään hyviä syitä muuttaa elämänsä suunta kohti Ilomantsia.

– Elämme pienissä kunnissa aikaa, jossa kaikki oman kunnan veto- ja pitovoimaa parantavat tekijät on otettava käyttöön. Jo pelkästään syyskuun lopussa julkaistujen väestöennusteiden valossa meidän on tärkeää nostaa esille yhdessä paikallislehden ja yrittäjien sekä muiden toimijoiden kanssa hyvät julkiset ja yksityiset palvelumme, korostaa kunnanjohtaja Marjut Ahokas.

Ilomantsin Yrittäjien puheenjohtaja Hannu Urjanheimo näkee tärkeänä sen, että yhdessä tartutaan muuttamaan nykykehityksen suuntaa.

– Hyppee syrjään on erinomainen avaus kehityksen suunnan muuttamiseksi. Meidän kaikkien täytyy vaan uskoa siihen, että se on mahdollista.



Kampanjan tavoitteet ovat kaksijakoiset, toisaalta halutaan synnyttää muuttoliikettä, mutta kuuluu tavoitteisiin myös Ilomantsissa jo asuvien silmien avaaminen. Ilomantsissa on vielä hyvät ja toimivat palvelut, mutta säilyäkseen ne tarvitsevat käyttäjiä, nykyisiä ja uusia ilomantsilaisia.

– Tosiasia on, että palvelut eivät säily eikä niitä pystytä tarjoamaan, ellei niille ole riittävästi käyttäjiä. Tämä pätee erityisesti yrittäjien tuottamiin palveluihin. Paikkakunnallamme on monia erikoisliikkeitä, joten niistä meidän pitää pitää kiinni. Kunta joutuu harkitsemaan järjestämiensä palvelujen laajuutta mikäli palveluja käyttävien asukkaiden määrä oleellisesti vähenee, muistuttaa Ahokas.

Käytännössä kampanja toimii niin, että ensi vuoden aikana lehdessä tuodaan esille sitä tarjontaa, mitä meillä on tänne muuttoa miettiville. Lisäksi kampanjaan liittyy sosiaalisen median ja verkkomaailman kampanjointi: vähitellen kunnan, yrittäjien ja Pogostan Sanomien verkkosivuille ilmestyy kampanjaan liittyvää aineistoa. Ne löytyvät vaaleanpunaisen, paikallisen yrittäjän eli Arto Liimatan suunnitteleman Hyppee syrjään -logon kautta. Sinne kootaan myös tänne hiljattain tai jo pidempi aika sitten muuttaneiden tarinoita, niistä toivomme vinkkejä.