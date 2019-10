Terveysasemalla muutto edessä

Ilomantsin terveysasemalle joudutaan etsimään uudet tilat. Entisissä, 1970-luvulla valmistuneissa ja vuosien saatossa remontoiduissa on löytynyt kuntoselvityksissä sen laatuisia sisäilmaongelmia, että toiminnot eivät voi niissä jatkua. Kiirettä ei kuitenkaan ole, sillä tiloja ei uusimmassakaan kuntoselvityksessä ole asetettu käyttökieltoon.

Ilomantsin kunnan tekninen johtaja Jarno Saastamoinen arvioi, että terveysaseman tiloja ei ole järkevä lähteä remontoimaan.

– Rakennuksen ulkoseinien alaosa on niin lähellä nykyistä maaperää, että puurakenteet ja eristeet ovat olleet vuosien saatossa alttiina kosteudelle, kiteyttää hän.

Jotain positiivistakin terveysaseman tiloista on selvityksissä löytynyt, viimeisimmäksi remontissa olleissa neuvolatiloissa sisäilmatilanne on parempi.

– Pitää selvittää, onko näiden tilojen hyödyntäminen jatkossakin mahdollista, pohtii Saastamoinen.



Huonoin on tilanne ollut terveysaseman takana Mantsintien puolelle jäävässä siivessä, joka on tyhjennetty jo pari vuotta sitten. Se onkin ainoa käyttökiellossa oleva tila.

Uusien tilojen löytymistä Saastamoinen ei pidä helppona mutta ei myöskään mahdottomana. Siun sote tekee ensin oman tilatarvekartoituksensa jonka jälkeen kartoitetaan tilat. Tilatarvekartoitus on tarkoitus tehdä vielä tämän vuoden aikana. Johanna Ahvalo Siun sotesta korostaa, että kartoituksessa lähdetään siitä, että Ilomantsissa säilyy nykyisen tasoinen terveysasema vuodeosastoineen.

– Me noudatamme Siun soten tekemää palvelutuotantosuunnitelmaa, jossa on määritelty Ilomantsin terveysaseman palvelutaso huomioiden muun muassa etäisyydet ja välimatkat. Prosessi ottaa oman aikansa mutta olen luottavainen, että ratkaisut löytyvät, Johanna Ahvalo toteaa.