Tunnelmakuvalla syyskuun kuvakisan voittoon

Syksyn värit hehkuivat syyskuun kuvakilpailussamme, ja tunnelmakuva nousi myös kilpailun ykköseksi. Voittaja jouduttiin tälläkin kertaa arpomaan, sillä sekä Jasmin Solehmaisen että Riitta Tossavaisen iltaruskoaiheiset kuvat saivat yhtä paljon ääniä. Reppu menee arvalla Riitta Tossavaiselle, sen saa hakea toimituksesta.

Kaikkien voittajan valintaan osallistuneiden kesken arvotun Pogostan Sanomien kassin voitti Seija Solehmainen. Senkin saa toimituksesta.

Tästä lähtien osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. lähetetyt kuvat osallistuvat lokakuun kilpailuun. Kuvia lokakuun kilpailuun otetaan vastaan osoitteessa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 29.10. saakka. Sen voittajaa voi äänestää kuvagallerian alla olevalla lomakkeella 5.11. saakka, ja voittajat julkistetaan marraskuun ensimmäisessä eli 7.11. ilmestyvässä lehdessä.

Kilpailussa palkitsemme äänestäjien valitseman kuukauden voittajan repulla ja äänestäjien kesken järjestettävässä äänestyksessä voittaja saa kassin. Kummassakin on myös pientä yllätystä sisällä.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY