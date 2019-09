"Ei ollut mikään mahdoton"

Ilomantsin lukion ovesta astelee ulos kolme nuorta miestä. He ovat saaneet juuri tehtyä englannin yo-kokeen.

Abiturientit Aleksi Hassinen, Arttu Koivuniemi ja Valentin Vänskä tuumivat yhdessä, että koe ei ollut heistä mikään mahdoton.

– Yksi kaksi tehtävää oli, mitä piti enemmän miettiä, he pohtivat.

Pojat käyttivät kokeeseen aikaa neljä tuntia. Koe oli täysin sähköinen, jota he pitävät hyvänä.

– Parempi sähköisenä, siihen on helpompi keskittyä, pohti Vänskä.

– Hyvin se sujui, ollaanhan sähköistä koetta harjoiteltu, jatkoi Koivuniemi.

– Jossain vaiheessa vaan rupeaa ruudun tuijottaminen käymään silmiin, totesi Hassinen.



Kaikilla heillä on edessään vielä yksi yo-koepäivä tänä syksynä. Hassinen ja Koivuniemi kirjoittavat kemian ja Vänskä historian.

Kesälomalla he eivät olleet lukeneet ainakaan englantia, mutta kemiaa ja historiaa jonkin verran.

Englantia he ovat kerranneet katsomalla englanninkielisiä elokuvia ilman tekstitystä tai englanniksi tekstitettynä.