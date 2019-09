Jumalanpalvelukset katsottavissa netissä

¨Ilomantsin molempien seurakuntien sunnuntaiset messut ovat katsottavissa netin kautta.

Evankelisluterilaisen kirkon sunnuntaisen messun on voinut nähdä kahtena sunnuntaina. Ortodoksisen seurakunnan lähetyksiä on voinut nähdä reilun vuoden ajan muutaman kerran kuukaudessa.

– Meiltä lähetys julkaistaan silloin, kun radiossa ei ole muun ortodoksisen seurakunnan lähetystä, kirkkoherra, isä Ioannis Lampropoulos kertoo.

Parhaiten lähetyksiä pääsee seuraamaan menemällä seurakuntien omille nettisivuille osoitteissa www.ilomantsinseurakunta.fi tai https://ort.fi/ilomantsi.

Luterilaiseen kirkkoon on asennettu tehokas kamera, jolla livekuvan lähettäminen onnistuu laadukkaasti.

– Jumalanpalveluksen aikana kirkossa tapahtuu monessa kohden, joten kameran on oltava laadukas, kertoo evankelisluterilaisen seurakunnan kanttori Pekka Varonen.



Messun kuvauksesta ja äänentoistosta huolehtii vuorossa oleva seurakuntamestari. Lähetys on nyt taltioitu kaksi kertaa ja siitä on vastannut työvuorossa ollut Juha Parviainen.

– Hyvin kuvaustyö istuu muun työn lomaan.

Seurakunta huolehtii, että jumalanpalvelukseen kirkossa osallistuvien yksityisyys säilyy.

– Ainoastaan viidessä ensimmäisessä penkkirivissä istuvien selät näkyvät kuvissa. Esimerkiksi ehtoollisen jakamista ei kuvata ollenkaan, sanoo Varonen.



Ilomantsin ev.lut. seurakunta pohti jumalanpalveluksen lähettämistä netin välityksellä jo keväällä 2018. Järjestelyt ottivat aikansa, koska asia haluttiin hoitaa kunnolla ja tehdä kerralla sellainen järjestelmä, joka toimii vuosikausia.

– Tehtiin hyvät suunnitelmat yhdessä pappien ja seurakuntamestarien kanssa, miten ääni ja kuvat toteutetaan. Järjestelmän tuli olla sellainen, että seurakuntamestarit pystyvät hoitamaan sen työnsä ohessa, toteaa kanttori Varonen.

