Pieni repunkantaja ylivoimaisen voittoon

Elokuun kuvakilpailu on päättynyt, ja sen voittajaksi nousi ylivoimaisesti Minna Päivisen kuva pienestä repunkantajasta: kisassa annettiin kaikkiaan 49 ääntä, joista Päivisen kuva sai 21. Kuvaajaa odottaa toimistossamme reppu sisältöineen.

Voittajan valintaan osallistuneiden kesken arvoimme taas Pogostan Sanomien kassin, sen saa noutaa Tuula Heiskanen.

Syyskuun kuvakilpailu on myös käynnistynyt, siihen voi lähettää kuvia 24.9. saakka osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Viimeiset syyskuun kuvakilpailun kuvat lisäämme galleriaan 27.9. ja niitä voi äänestää 1.10. saakka. Voittajat julkistetaan 3. lokakuuta ja tuttuun tapaan siitä käynnistyy sitten myös lokakuun kilpailu.

Koko vuoden kestävässä kuvakilpailussa palkitsemme äänestäjien valitseman kuukauden voittajan repulla ja äänestäjien kesken järjestettävässä äänestyksessä voittaja saa kassin. Kummassakin on myös pientä yllätystä sisällä.

Kuukauden kuvien kuvagalleria on verkkolehdessämme osoitteessa www.pogostansanomat.fi, sivulla on myös äänestyslomake. Lehdessä julkaisemme joka viikko yhden kilpailukuvan, tämän viikon kuvan valitsee kisaan lähetettyjen kuvien joukosta toimitus.

