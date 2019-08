Huomista maakuntapäivän viettoa aloitettiin Ilomantsissa jo tänään

Maakuntapäivä polkaistiin Ilomantsissa käyntiin jo tänään perjantaina. Puolenpäivän aikaan ITE-taiteeseen tutustuminen aloitettiin Katri Vala Kulttuurikeskuksen pihasta, jossa on esillä kontiolahtelaisen, vuonna 2015 kuolleen Keijo Ikosen betonista tehtyjä ihmishahmoja sekä vanhoista työkaluista ja autonosista tehtyjä töitä. Kurkiaura-niminen työ pitää sisällään oikeita aurojen siipi.

– Ikosen työt on tehty kierrätysmateriaalista ja hänestä puhutaan käsitetaiteilijana, kertoi taidepolkukierroksella teoksia esitellyt Pinte Kangas.

Kierros koukkasi Karhuareenan kautta, jossa ihasteltiin kaksi viikkoa sitten olleen Karhufestivaalin pikaveistokisan moottorisahalla tehtyjä töitä.

Terveysaseman pihalla on ilomantsilaisen, edesmenneen Yrjö A. Mannisen, kannelta soittavasta Väinämöisestä, tekemä betonipatsas.



Mukana olleet tiesivät kertoa, että alkujaan Väinämöisellä oli käsi pystyssä, mutta nyt se lepää kanteleen päällä.

– Patsaan ilmestyttyä paikalleen ihmiset alkoivat puhua, että terveyskeskuksen pihassa mies osoittaa suoraan Pötönkankaaseen (hautausmaa). Ja sen suunta sitten käännettiin, kertoi ilomantsilainen Pirkko Kukkonen.

Ilomantsin keskustassa tutustumiskohteena oli myös pankin pihassa oleva ilomantsilaisen Teuvo Tuukin tekemä OP-nallet työ, joka on tehty vuolukivestä.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY

Kierros päättyi Helena ja Tarmo Tahvanaisen Mustikkapaikkaan Viitarannalle, jossa talon emännän kädentaidot näkyvät kaikkialla. Tiffany- ja mosaiikkitöitä tekevä Helena Tahvanainen on sisustanut paikan käsitöillään. Muun muassa talon lamput ja ikkunakoristeet ovat tiffanytöitä. Sänkypeitot ja koristetyynyt ovat myös Tahvanaisen itsensä tekemiä.

Sisustus on tehty tarkkaan harkiten ja koska kyseessä on Mustikkapaikka, sininen väri on sointuvasti mukana.

Talon kivijalkakin ja portaat ovat saaneet pinnan pienistä laatanpaloista.