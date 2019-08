Ilomantsissa kymmenen lupaa jäljellä

Tiistaina alkanut karhunmetsästys päättyi eilen Tuupovaarassa, jossa saatiin kaadettua seitsemäs karhu. Ilomantsissa lupia oli käyttämättä tänä aamuna yhdentoista aikaan kymmenen.

Tuupovaaran viimeinen lupakarhu kaatui torstaiaamuna Mannervaarassa.

– Tuupovaarassa kaatojen hajonta oli hyvin koko metsästysalueella, kertoo Ilomantsin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Timo Hattunen.

Tuupovaaran osalta karhunmetsästys kesti siis kaksi päivää.

– Ripsakkaasti metsästys meni. Lisäksi karhuhavaintoja oli vielä paljon, joten hyvä karhukanta Tuupovaaraan jäi.

Tänä aamuna Ilomantsissa tehtiin neljä kaatoa.

– Haukivaarassa, Huhuksessa, Kivilahdessa ja jossakin Ilajan suunnalla, koska kaadon ilmoitti Ilajan metsästysseura.

Ilomantsissa kaatojen hajonta ei ole ollut niin laaja kuin Tuupovaarassa.

– Vai kaksi karhua on kaadettu Koitajoen pohjoispuolella, loput Koitajoen eteläpuolella, jossa hajonta on kuitenkin ollut hyvä, pohtii Hattunen.



Lähes kaikki kaadot ovat menneet mallikelpoisesti.

– Vain yhtä kaatoa vähän selvitellään. Ilomantsissa valvonta on ollut tehokasta. Kaadot ovat käyneet tarkastamassa riistanhoitoyhdistys, poliisi ja rajavartiolaitos. Lisäksi metsähallituksen alueella myös Metsähallituksen erätarkastaja on käynyt paikan päällä. Myös Tuupovaarassa rajavartiolaitos on käynyt tekemässä tarkastuksia.

Hattuvaarassa haavakkoa etsittiin keskiviikkona, mutta sekin saatiin kaadettua.

Tuupovaarassa suurin kaadettu karhu painoi 140 kiloa

– Kolme oli siellä täysikasvuista ja loput erauspentuja. Ilomantsissa suurin kaadettu karhu tähän mennessä painoi parisataa kilo. Se kaadettiin Tokrajärvellä. Muutkin Ilomantsissa kaadetut karhut ovat olleet kookkaita.

