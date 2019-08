Varkaat veivät kuorma-auton

Heinävaarasta on varastettu kuorma-auto 16.–19.8.2019 välisenä aikana.

Sininen, lukittuna ollut kuorma-auto on rekisteriltään NCM-969 ja siinä on kiinni pultattuna oranssi nosturi. Kuorma-auto on alustavan selvityksen mukaan anastettu Heinävaarasta siellä toimivan yrityksen pihasta kuluneen viikonlopun aikana.

Poliisi tutkii asiaa törkeänä varkautena, kuorma-auton arvo on alustavien selvitysten mukaan noin 30 000 euroa.

Kuorma-auton etuovissa tekstit teipattuna mainos PELTOKORPI-TOHOLAMPI.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista asiaan liittyen sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , vihjepuhelimeen p. 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen p. 0295 415 320 virka-aikana.

