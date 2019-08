Sahat pärisivät ja pannut tirisivät

Ilomantsin keskustassa on ollut kolmen päivän aikana vilinää. Autolle on joutunut etsimään parkkipaikkaa useammasta kohtaa, kun väkeä on saapunut paikkakunnalle sankoin joukoin osallistumaan Karhu- ja Villiruokafestivaaleille.

-Tämän päivän kävijämääräarvio Villiruokafestivaalialueella on noin 6 000 kävijää, ruoka-annoksia on myyty 3 000, kertoi Vaara-Karjalan Leaderin toiminnajohtaja Hannele Pyykkö iltapäivällä.

Karhunveistokisassa oli tänään vuorossa pikaveistokisa, johon osallistui 26 veistäjää, suurin osa samoja, jotka kisasivat kaksipäiväisessä pitkässä kisassa.

Ilomantsilainen Timo Kareinen veisti pikakisassa kyltin, jossa on teksti Co Ilomantsi ja tietä näyttää pöllö.

– Korostivat paljon, että veistoksessa pitäisi olla karhu, mutta päädyin opaskylttiin joka opastaa jatkossakin Karhufestivaaleille, Kareinen kertoi.



Villiruokafestivaalialueella liikkui väkeä runsaslukuisesti. Monille ruokakojuille oli pitkät jonot. Kansa nautti villisikamakkarasta, hirvenlihasta, karhusta monessa muodossa, luonnonantimista valmistetuista juomista, kaurapiirakoista ja monista piiraista.

Reijolasta alueelle tulleet Eevi ja Lassi Kuronen ihastelivat tapahtumaa ja sen monipuolisuutta.

– Tuntui ihan oudolta, että Ilomantsiin ajettaessa oli ruuhka, Eevi Kuronen pohti.

He nappasivat lautaselliset ruishuttua ja se maistui heille.



Tapahtuman yhteydessä oli myös metsureiden sahauskisa, johon osallistui kahdeksan sahaajaa. Kisassa osioina oli laipan paikalleen laitto, alta-päältä -sahaus, tarkkuussauhas, puun kaato, joka toteutettiin lasersahauksena ja oksan karsinta.



Sahauskisojen palkintojen jako on tänään kello 15 torilla.