Suomesta saa puhdasta ruokaa luonnosta

Kolmannet Villiruokafestivaalit avannut meppi Elsi Katainen puhui puhtaan suomalaisen luontoruuan puolesta.

– Suomalaisen ruoan intohimoisena puolustaja minulla on suuri ilo ja kunnia tulla avamaan tänne Ilomantsiin ja Pohjois-Karjalaan nämä Villiruokafestarit, jotka alkavat jo muotoutua omaksi perinteekseen karhufestivaalien tapaan.

Hän totesi, että juuri tämmöiset tapahtumat ovat hyvä osoitus siitä, mitä maaseudun paikallinen kehittäminen tuo tullessaan.

– Monet hyvät ajatukset ja ideat syntyvät paikallisten toimijoiden aktiivisuudesta ja osaamisesta.

Villiruokafestivaalin avausta oli seuraamassa viitisensataa ihmistä. Vuoden Tarjoilija Heidi Martikaisen valmistaman runotyttömoctail maljalla julistettiin festivaali avatuksi.

– Moctailissa on horsmankukkaa, seljankukkaa ja ruusuvettä, Vuoden Tarjoilija 2019 kertoi.

Ensimmäistä kertaa Villiruokafestivaaleille tulleet Irma Lyytikäinen ja Tuija Lyytikäinen ihastelivat tunnelmaa.

– Viime syksynä kävin Ilomantsissa Valma-kaupalla, ja Antti Ikonen kertoi juuri olleista Karhu- ja Villiruokafestareista. Jo silloin päätin, että ensi vuonna tullaan paikalle, jos vaan tapahtuma järjestetään, kertoi ilomantsilaissyntyinen ja nyt paikkakunnalle Leppävirralta tullut Irma Lyytikäinen.

Naiset ostivat haukirieskan, jonka makua he kehuivat erinomaiseksi.

– Onpa älyttömän hyvä, hauki on osattu hyödyntää hyvin, kehui kajaanilainen Tuija Lyytikäinen.



Tapas Koitere tarjosi kuhacecicheä, karhuragua ja tattikeittoa.

– Ainekset on kaikki saatu Koitereelta ja sen ympäristöstä, paljasti Kaisa Jänis.

He innostuivat laittamaan myyntikojun, kun olivat viime vuonna huomanneet, että karhua ei Villiruokafestivaaleilla ollut ollut tarjolla.

– Ensimmäisen puolen tunnin aikana myytiin jo parikymmentä annosta.

