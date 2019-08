Karhut ovat kaivautuneet esille puista

Karhufestivaalialueella käy mahdoton kuhina, kun sahat laulavat ja yleisö ihailee veistotöitä. Lähes kaikista puista karhut alkavat kaivautua esille, toiset vielä vähän odottavat syntymistään.

Savonlinnalainen Asko Vihavainen osallistuu kisaan kolmatta kertaa ja hetken hän piti tuumaustaukoa, ja kierteli veistostaan monelta puolelta hyvin mietteliään näköisenä.

– Ilmapiiri ja hyvä henki niin veistäjien kuin yleisön kanssa tuo tänne aina uudestaan, hän ihasteli.

Veisto Vihavainen harrasti 1990-luvun alkupuolella, mutta lopetti sen välillä, kunnes nelisen vuotta sitten saha tarttui uudestaan käteen.

– Aina on ollut mielenkiintoa veistosten tekemiseen.



Viitasaarelainen 29-vuotias Tapio Vääräsmäki tuli kisaan toista kertaa.

– Olihan se tultava, kun viime vuonna tuli hopeasija. Veistäjien yhteisö on täällä todella hyvä ja se on tärkeää. Asioita mietitään yhdessä ja jos joku keksii hyvän idean hän jakaa sen myös muille, tuumi Vääräsmäki.

Aihetta hän mietti pitkään.

– Ilmastonmuutos puhuttaa koko ajan, joten otin sen mukaan työhöni, jossa kaksi karhua pakenee hyökyaaltoa, Vääräsmäki esitteli työtään.



Kahden päivän veistokisan pituutta veistäjät pitivät sopivana.

– Mukavan mittainen aika, ei tule kiire.

Veistäjät olivat kiertäneet ensimmäisen päivän jälkeen katsomassa toistensa töitä, ja ihastuneet niihin.

– Kyllä siellä hyviä töitä oli syntymässä, pohti haapajärveläinen Pekka Niskanen.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY