Sahat pärähtivät käyntiin

Kuudes Karhufestivaali käynnistyi yhteisellä sahojen pärinään vetäisyllä.

Ilomantsilainen kansanedustaja Hannu Hoskonen iloitsi avaussanoissaan siitä, että kisaajia on nyt ennätysmäärä.

– Onnellinen olen myös siitä, että kilpailijoita on naapurimaista ja Yhdysvalloista asti. Puu on tämän päivän trendi ja siitä saadaan myös erinomaista taidetta.

Hän toivotti vieraat tervetulleiksi myös englanniksi. Venäjänkielisestä tervetulotoivotuksesta huolehti tulkki Oxana Rassohka.



Ilomantsilainen Timo Kareinen on mukana neljättä kertaa. Parina ensimmäisenä vuonna hänellä oli sanojensa mukaan muita kiireitä, ettei ehtinyt kisaan.

– Taitaa olla, että Ilomantsi on Suomen ykköskunta sahausasioissa, pohti Kareinen.

Iisalmelainen Erkki Rytkönen on mukana ainakin kolmatta kertaa.

– MM-kisoihin osallistuin. Olisi hyvä, että mukaan saataisiin nuoria veistäjiä. Minullakin on mittarissa seisemänkymppiä, joten ensi kerralla ehkä jo jätän sahan kotiin.

Maaseudun Sivistysliiton kehittämispäällikkö Timo Reko kiitteli monia yhteistyötahoja ja erityisesti Stora Ensoa, joka on lahjoittanut veistopuut. Kiitosta sai myös Ilomantsin kunta, joka auttaa monessa kohden.

– Tänään sahausaikaa on kuuteen asti. Huomenna perjantaina sahataan yhdeksästä viiteen, vinkkasi Reko

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY