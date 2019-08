Kotikarhu ei ole lemmikki – Karhun pihavierailut käyvät lapsiperheen hermoille

Vain reilun parin kilometrin päässä Kiihtelysvaaran kirkonkylältä Palon suuntaan asuvien Tomi Haarasen ja Marita Kontkasen perheen pihapiirissä on kaksi karhua vieraillut viimeisen parin viikon aikana ainakin kuusi kertaa. Roska-astian kaataminen on merkki ruokaa etsivien karhujen visiitistä.

Riistakamera on kuvannut pihavierailut ja karhuja on karkotettu Suurriistan virka-apuryhmän (SRVA) toimesta.

Tomi Haaranen on tunnistanut pihasta kaksi eri karhua. Toisen niistä hän onnistui kuvaamaan vain neljän metrin etäisyydeltä.

–Toinen karhuista on pienempi. Isommalla taas on päättäväiset otteet.

Perheen neljästä lapsesta kolme alakouluikäistä ovat saaneet nyt poliisin lausunnon perusteella petokyydin kouluun viikoksi kerrallaan.

–Karhut eivät säiky edes koirien haukkua. Ne tulevat pihaan, kun talo hiljenee, iltayhdeksän jälkeen, kertoo Haaranen.

Hän arvelee, että karhut kuljeksivat muutaman kilometrin säteellä.

Karhujen huomion keskipisteenä oleminen kaikkine lieveilmiöineen tuntuu koko perheestä varsin epämukavalta. Yöunet jäävät perheellä vähiin, kun koirat haukkuvat yöllisiä liikkujia.

Viimeksi Marita Kontkanen soitti poliisille torstaiaamuna karhun yöllisestä käynnistä.

–Poliisi puhui taas karhun karkottamisesta, Kontkanen kertoo.

Karhujen karkottaminen ei ole tuottanut varsinaisesti tulosta. Sunnuntaiaamuna kaadettiin Huhtilammella poliisin päätöksellä yksi pihoissa vieraillut karhu. Jo samana iltana oli roskista penkomassa kaksi karhua. Poliisi toivoo pian alkavan karhunmetsästyksen tuovan ratkaisun alueen karhuongelmaan.

Tomi Haarasen kotipihassaan ottama video on kuvattu kymmenen metrin etäisyydellä karhusta. Kiihtelysvaaran kirkonkylälle on pihasta matkaa parisen kilometriä.