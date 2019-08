Karhufestivaaliaiheet ilmestyivät katukuvaan

Alkuviikosta lähtien Ilomantsin keskustaan alkoi ilmestyä puupöllejä ja erilaisia katoksia tänään käynnistyviä Karhufestivaaleja varten.

Keskustassa pöllejä leviteltiin linja-autoaseman edustalle ja tyhjillään olevalle tontille. Karhufestivaalitoimijat ovat olleet kiireisiä kohteita rakentaessaan.

Torille laitetussa Maaseudun Sivistysliiton rakentamassa kojussa on hyödynnetty niin sanotusti hukkapuuta. Sahat pärähtävät käyntiin puolenpäivän aikaan.



GoBearGo teemaa kantavaan kisaan on ilmoittautunut 35 veistäjä. Suomalaisten lisäksi kilpailijoita tulee Venäjältä, Virosta ja USA:sta. Kaksipäiväiseen pitkään veistokisaan on ilmoittautunut kaikkiaan 35 veistäjää. Teemana kisassa on GoBearGo.

– Pilke silmäkulmassa suomennettuna teema on KouKarhuKou. Aihe on veistäjille haastava, kuvata karhu liikkeessä, vauhdissa ja toiminnassa, toteaa festivaalin johtaja.

Tapahtuma huipentuu lauantaina Katri Vala Kulttuurikeskuksessa tapahtuvaan pikaveistokisaan, johon on ilmoittautunut 27 kisaajaa.

Perjantaina puolestaan kuumuvat pannut ja padat, kun kaksipäiväinen villiruokafestivaali alkaa.

Kolmen päivän aikana on tarjolla monenlaista nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tänään torstaina Pogostan alakoululla on "Talviunta etsimässä" -esitys ja Piirolan pihassa Teatteri Traktori esittää pätkiä Peter Pan -näytelmästä.