Ilomantsin postimerkkikerholta uusi postimerkki Onni Määttäsestä

Ilomantsin postimerkkikerho on tuottanut muistopostimerkin Ilomantsin torjuntavoiton 75-vuotisjuhlan kunniaksi. Merkin aiheena on kaukopartiomies ja Mannerheim-ristin ritari n:o 119 Onni Määttänen (1908 – 2010). Muistopostimerkki julkaistaan tulevana viikonloppuna järjestettävillä 14. Divisioonan perinnepäivillä ja Ilomantsin torjuntataistelujen päättymisen 75-vuotisjuhlilla. Merkin aiheena on sota-aikainen valokuva Onni Määttäsestä ja hänelle myönnetystä Mannerheim rististä.

Postimerkin on suunnitellut ilomantsilainen arkkitehti- ja graafinen suunnittelija Arto Liimatta. Postimerkin lisäksi kerho julkaisee ensipäiväkuoren, jonka kuva-aiheena on valokuva kaukopartiosta.

– Ensipäiväleimaus on 10. elokuuta, ja niin merkkiä kuin ensipäivänkuortakin on rajoitettu määrä, kertoo postimerkkikerhon sihteeri Rauno Ratilainen.

Ensipäiväkuori merkkeineen maksaa kuusi euroa. Erillisen postimerkin hinta on viisi euroa.

