Hauska koirakuva arvottiin voittajaksi

Toistamiseen jouduttiin arpomaan repun voittaja Pogostan Sanomien kuvakisassa, sillä tällä kertaa useampikin kuva sai kuusi ääntä. Tällä kertaa voittajaksi arpoutui hauska kuva kukkasia lannoittavasta koirasta, kuvan on ottanut Tarja Rytkönen. Häntä odottaa palkinto Pogostan Sanomien toimituksessa.

Kaikkien kuvia äänestäneiden kesken järjestetyn arvonnan voitti puolestaan Armi Martiskainen, häntä odottaa kassi.

Elokuun kuvakisa on jo käynnistynyt, siihen otetaan vastaan kuvia 27. elokuuta saakka osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Niitä saa äänestää verkkolehdessä olevalla lomakkeella 3. syyskuuta saakka, elokuun kisan tulokset julkistetaan 5.9. ilmestyvässä lehdessä. Saa nähdä, kuinka monta karhua elokuun kuvissa tallustaa! Uusia kuvia on kisaan tullut vasta yksi, joten julkaisemme uuden kuvagallerian vasta ensi viikon torstaina 8. elokuuta.

