Varkaita Teboililla

Ilomantsin Teboil-huoltamolle on murtauduttu tiistain vastaisena yönä. Ilomantsin Auto Oy:n toimitusjohtaja Atso Eronen kertoo, että varkaat veivät noin 2000 euron edestä savukkeita.

– Vahinkojen suuruutta nostaa sekin, että sisään on menty heittämällä rappuralli kahvilan puoleisen oven läpi. Panssarilasin uusiminen on kallista.



Onni onnettomuudessa on se, että huoltoasemalla on valvontakamerat, johon tunkeutuja mitä todennäköisimmin ovat jääneet kiinni.

– Poliisi tutkii asiaa, uskon että nauhalta tekijät löytyvät, Eronen sanoo.

Hän on myös luvannut hyvän palkkion ryöstäjien löytämiseen johtavista vihjeistä. Murtopaikka on Pogostantielle päin, joten mahdolliset ohikulkijat ovat voineet jotain huomatakin.

– Ryöstä on tapahtunut iltakymmenen ja aamu kolmen välisenä aikana, tarkentaa Eronen.