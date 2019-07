Sinilevää Toivonlahden uimarannalla

Ilomantsin Toivonlahden uimarannalla on eilen ja tänään havaittu sinilevää. Toivonlahden uimarannalle on sijoitettu tiedote, jossa uimista kehotetaan välttämään toistaiseksi. Asiasta tiedotettiin myös Ilomantsin kunnan facebook-sivuilla. Järvi & Meri Wiki -sivuston mukaan Ilomantsinjärven valtakunnallisen leväseurannan mittauspaikalla Toivonlahdella on havaittu runsaasti levää.

Moni uimaan pyrkinyt kääntyi tänään kannoillaan Toivonlahdella. Esimerkiksi liikuntatoimen ja 4H-yhdistyksen yhteinen kesäleiri joutui muuttamaan suunnitelmansa sinilevän takia.

– Uimaopetus kuului leirin ohjelmaan, mutta nyt joudumme keksimään muita aktiviteetteja. Menemme huomenna Tervaruukin uimarannalle, sillä siellä ei toistaiseksi ole sinilevää ollut, kommentoi liikunnanohjaaja Minna Kettunen.

