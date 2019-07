Kalevi Hämäläisestä Ilomantsin vuoden 2019 mökkikuntalainen

Loma-asukkaiden toripäivä huipentui keskiviikkona tuttuun yllätysnumeroon, vuoden mökkikuntalaisen julistamiseen. Mökkiläistoimikunnan valinta osui tänä vuonna Kalevi Hämäläiseen, joka teki pitkän päivätyö Ilomantsissa pankissa mutta myös kunnan luottamustehtävissä. Valinnan julkistanut valtuuston puheenjohtaja Hannu Hoskonen muistutti, että näissä tehtävissään Hämäläinen on tehnyt työtä Ilomantsin hyväksi suurella sydämellä. Hämäläinen puolestaan totesi, että hänen sydämensä sykkii aina Ilomantsille ja kannusti ilomantsilaisia olemaan ylpeitä juuristaan.

Hämäläinen pohti puheessaan myös mökkiläisyyden murrosta.

– Kolmas sukupolvi eli suurten ikäluokkien lapsenlapset, nykyinen nuoriso, ei enää ole mökkeilystä kiinnostunut. Toivottavasti tämä on vain ohimenevä ilmiö, ja hiellä ja vaivalla hankituilla kesäpaikoilla on vielä kävijöitä tulevaisuudessakin.

Loma-asukkaiden toripäivä veti tällä kertaa Ilomantsin torille 52 torimyyjää ja satamäärin yleisöä pitkin päivää, joten se oli toistaiseksi kesän vilkkain toritapahtuma.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY