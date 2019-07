28 karhulupaa Ilomantsiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan poikkeusluvat 114 karhun metsästämiseen, niistä 28 tuli Ilomantsiin. Joensuu-Eno lupa-alueelle lupia tuli 12 ja Tuupovaaraan seitsemän.

Kahdella edellisellä metsästyskaudella poikkeuslupia karhun metsästykseen on kohdennettu voimakkaasti Ilomantsin ja Lieksan alueille karhukannan pienentämiseksi ja hirvikantojen vahvistamiseksi. Näillä alueilla petoyhdyshenkilöiden kirjaamien karhuhavaintojen määrä onkin vähentynyt edellisvuosista. Tälle vuodelle poikkeusluvat jaettiin tasaisemmin maakunnan eri lupa-alueille. Poikkeuslupien määrä pienenee Ilomantsin ja Lieksan alueilla. Keski-Karjalan alueella lupamäärä lisääntyy yhdellä ja muilla seitsemällä lupa-alueella poikkeuslupien määrä on sama kuin kaudella 2018.

Maakunnan lupamäärä on 23 kappaletta pienempi kuin metsästyskaudella 2018.

