Ulvova mylläri avaa uuden aikakauden Möhkön kesäteatterin historiassa. Viime vuonna syrjään siirtyneen Lauri Jäniksen tilalle valittu ohjaaja Tero Sarkkinen tuo Möhköön hieman erilaista kesäteatteria. Ulvova mylläri on viime lokakuussa kuolleen Arto Paasilinnan varhaistuotantoon kuuluva romaani, jonka Möhkössä nähtävä näytelmäsovitus on Milko Lehdon käsialaa.

Kesäteatterille ominaisesti Ulvova mylläri on komedia, joka tarjoaa poikkeuksellisesti myös aidosti herkkiä hetkiä ja miettimisen aihetta. Mylläri Gunnar Huttunen (Jarkko Saksa) aiheuttaa kyläläisissä hämmennystä ja pahennusta yöllisellä ulvonnallaan ja eläinimitaatioillaan. Epäsovinnainen käytös ei estä kerhoneuvoja Sanelma Käyrämön (Ella Eronen) lämpimiä tunteita heräämästä. Lähes koko kylä pitää Gunnaria kuitenkin hulluna, ja lopulta sympaattinen ja väärinymmärretty mylläri lähetetään eläinlääkärin toimesta Oulun mielisairaalaan. Gunnar pääsee pakenemaan ja perustaa leirin kylän lähellä sijaitsevaan metsään. Mutta vaikeudet eivät suinkaan lopu siihen.

Sarkkisen ohjaustyön ääressä on helppo viihtyä. Ulvovan myllärin surrealistiset piirteet antavat mahdollisuuden luovuuteen ja Möhkön näyttämölle nämä ratkaisut ovat tervetulleita. Gunnarin päänsisäiset äänet konkretisoituvat lavalla ja kirkossa juttukaveriksi intoutunut Jeesuskin herää eloon. Vaikka Lehdon sovitus sisältää ajoittain liikaa kertojan äänellä selostettuja juonenkäänteitä, ei näytelmä laahaa tai tylsistytä. Ratkiriemukasta kesäteatterikokemusta hakeva saattaa tosin pettyä, sillä Ulvova mylläri on humoristisuudestaan huolimatta varsin pohdiskeleva näytelmä.

Näytelmä pistää pohtimaan, kuka on oikeasti hullu ja mikä elämässä on tärkeintä – yhteiskunnan normien mukaan eläminen vai oman totuuden löytäminen. Ulkopuolelta tarkasteltuna kyläläiset itse vaikuttavat varsin mielipuolisilta jahdatessaan pakkomielteisesti poloista Gunnaria. Ennakkoluulot sulkevat silmät oikeasti tärkeiltä asioita.

Ulvova mylläri -näytelmän esitykset jatkuvat Möhkön kesäteatterissa 29.7. saakka.

