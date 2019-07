Heinävaarassa ensimmäiset valokuituyhteydet valmiit loppukesästä

Heinävaarassa Ilomantsintien tuntumassa on alkukesän ajan ahertanut useampi kaivinkone ja kaapelikela toisensa jälkeen on jo tyhjentynyt piilotettavaksi maan alle. Kaivantoon uppoaa sähkökaapelin rinnalle kauan odotettu valokuitukaapeli, jota Cap-Net Oy on hankkeellaan markkinoinut ja suunnitellut jo muutaman vuoden.

Yhtiön toimitusjohtaja Ari Hakulinen arvelee, että ensimmäiset toimivat laajakaistayhteydet ovat käytössä jo loppukesästä.

–Ensimmäisiä liittymiä voitaneen saada verkkoon jo elo-syyskuun vaihteessa. Nyt runkokaapelia asennetaan maahan Ilomantsintien molemmin puolin sähköverkon kanssa yhteiskaivuna, Hakulinen kertoo.