Ilomantsissa käynnistynyt lääkevaikutteisen hampun siementuotanto ja kasvinjalostus

llomantsissa sijaitsevissa entisen puutarhaoppilaitoksen tiloissa on käynnistetty hampun lajikehitysprojekti, jossa tavoitteena on kehittää uusi öljysiemenlajike, jolla olisi käyttöä myös lääkekannabiksen tuotannossa.

Hilja Kekkoselta ostetun puutarhatilan kasvihuoneissa on jo kasvamassa pieniä hampuntaimia kahdessa kasvihuoneessa.

-Ilkivaltaa suunnittelevien on syytä huomioida, ettei näissä taimissa ole huumeen hiventäkään, niitä on mahdoton käyttää huumeeksi, huomauttaa Hannu Hyvönen Hamppusampo oy:stä.

Turvesäkkeihin istutetut hamput ovat Finola-öljylajikeesta tuotettua risteytyssiementä. Finolaa viljellään laillisesti jo noin tuhannella hehtaarilla Suomessa ja nyt kasvattevien kasvien thc-pitoisuudet ovat alemmat kuin Finolan .

-Arvioimme, että ei-päihdyttävää lääkekomponenttia, cbd-yhdisteittä on olennaisesti enemmän kuin Finolassa, sanoo Hyvönen.

Lääkekannabista käytetään esimerkiksi kroonisten kipujen hoitoon.

Hannu Hyvösellä on pitkä kokemus kasvinviljelyn saralta. Hän on tehnyt yli 20 vuotta pohjoisia kasvikartoituksia yhdessä edesmenneen vaimonsa kanssa. Toiminta alkoi EU-rahoitteisesta Pohjois-Savon omenaprojektista, jonka jälkeen hän on jatkanut kasvigeenipankin kokoamista perheyrityksen Tuulimäen puutarhan nimissä.

Hampun jalostuksessa on mukana puolenkymmenen ihmisen piiri.

Tarkoitus on perustaa uusi yhtiö, jolle tulee kaksi toimipistettä: Vieremällä sijaitseva Tuulimäen puutarha ja sen kasvigeenipankki sekä Ilomantsin hampun siementuotanto- ja kasvinjalostusyksikkö. Uuden yhtiön kotipaikaksi tulee Ilomantsi.

Siementuotannon ohella yhtiö toivoo yhteistyökumppaneikseen paikallisia yrityksiä, jotka voisivat kehitellä öljyhampusta vaikkapa elintarvikkeita kuten hamppuhunajaa.

-Haemme yhteistyökumppaneita: luomuviljelijöitä hampun peltoviljelyyn sekä siementuotannon ohella syntyviin sivutuotteiden kuten elintarvikkeiden tai kosmetiikan valmistajiksi, kertoo Hyvönen.