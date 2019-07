Aktiivihiilitehtaan rakennustyömaa käynnistyi

Ilomantsiin rakennettavan Vapon aktiivihiilitehtaan rakennustyömaalla työt pääsivät vauhtiin tänään maanantaina. Viime viikon torstaina Vapo ja Kesälahden Rakennus Oy allekirjoittivat urakkasopimuksen.

– Aliurakoitsijana meillä toimii kohteessa Arskan Kone, kertoi joensuulaisen Kesälahden Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Seppo Huttunen.

Viime viikolla tehdasalueelta poistettiin suurempi puusto.

– Pienpuustoa poistetaan sitä mukaa, kun maita siirrettään, kertoi maanantaiaamuna maansiirtotöitä aloitellut Arskan Koneen yrittäjä Ari Haapalainen.

Kesä tulee olemaan yrittäjällä kiireinen.

– Tavoite on, että elokuun ensimmäiselle viikolle työt saadaan siihen malliin, että paalun poraajat pääsevät töihin.



Arskan Kone työllistää tällä hetkellä kolmisenkymmentä työntekijää.

– On hyvä, että meillä on koulutuettua henkilökuntaa, että pystyy tämmöisiä urakoita ottamaan, totesi Haapalainen.

Perustusten jälkeen työt jatkuvat valuilla.

– Loppuvuoteen menee valmistuminen. Ensimmäiset rekrytoinnit on tehty ja suunnitelmat tehtaan toiminnasta ovat pitkällä. Ensi keväänä alkavat henkilökunnan koulutukset, kertoi aktiivihiililiiketoiminnasta vastaava johtaja Jaakko Myllymäki.