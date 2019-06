Ilomantsin keskustaan entiselle ortodoksisen seurakuntatalon paikalle nousevan Attendon 30-paikkaisen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoivakodin koko alkaa hahmottua. Yksikerroksisen hoivakodin koko on 1 200 neliömetriä.

Rakentaminen käynnistyi pohjien kaivamisella toukokuun puolivälissä ja on edennyt siihen vaiheeseen, että perustukset ovat valmiit.

Alkuviikosta työmaalla oli meneillään kattolohkojen tekeminen.

– Heinäkuun alussa aletaan pystyttää seinäelementtejä, jotka on tehty puusta ja tulevat valmiina, kertoo rakentamisen kokonaisurakasta vastaavan Siklatilat Oy:n vastaava mestari Alpo Makkonen.

Kohteessa rakennetut kattolohkot nostetaan valmiina seinäelementtien päälle.



Näin suurta rakennuskohdetta ei Ilomantsissa ole ihan äsken ollut. Paikallisia tekijöitä ei rakennuskohteessa juurikaan nähdä. Ainoastaan aliurakoitsijan aliurakoitsija on ilomantsilainen Arskan Kone.

– Kilpailu on kovaa ja valitettavasti paikalliset eivät tarjouskilpailussa pärjänneet. Olisin kyllä nähnyt mielelläni paikallisia enemmän työmaalla, nyt heitä on ainoastaan autonkuljettajina ja kaivuuhommissa.

Maankaivutöistä vastaa Kiimingistä tullut yrittäjä, putki- ja sähköurakoitsijat tulevat Joensuusta kuten myös kirvesmiehet. Vastaava mestari on tuupovaaralainen.