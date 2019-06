Metsäpalovaroitus on voimassa

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on antanut ilmoituksen metsäpalovaroituksesta.

Metsäpalovaroitus ja avotulen tekokielto jatkuu Pohjois-Karjalassa ennusteiden mukaan maanantaihin 17. kesäkuuta. Pelastuslaitos antaa uuden ilmoituksen, kun metsäpalovaroitus Pohjois-Karjalassa on päättynyt.



Metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää avotulta. Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroituksen alueelle, jossa metsäpalon vaara – maanpinnan kuivuuden ja sääolosuhteiden johdosta on ilmeinen. Ilmatieteen laitos huolehtii siitä, että metsäpalovaroituksesta tiedotetaan tarpeeksi laajasti



Avotulella tarkoitetaan nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan avotulen teoksi. Niitä ei siten saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen.

– Kertakäyttögrillejä ei myöskään saa käyttää toisen maalla ilman maanomistajan lupaa, pelastuslaitoksesta muistutetaan.

