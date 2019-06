Taksiväki kisasi ammuntojen suomenmestaruuksista

Ilomantsissa oli tiistaina ja keskiviikkona taksimiehiä tuplasti enemmän kuin tavallisina arkipäivinä. Ei taksiväki täällä turhan panttina ollut, vaan he kisasivat Suomen Taksiliiton ammunnan suomenmestaruuksista.

Järjestäjänä toimivat Ilomantsin taksimiehet, ja he saivat maanantai-iltana vähän lisä säpinää, kun Putkelan ampumaradan luodikkolaite meni rikki.

– Harjoitusammuntoja siellä pidettiin ja kone rupesi kuumumaan. Siinä oli jo vähää vaille, ettei harmaita hiuksia alkanut tulla. Onneksi meillä on useimpia ampumaratoja, ja siirrettiin sitten kisat Huhuksen radalle, kertoi kilpailun johtaja ilomantsilainen Jaakko Kuivalainen.



Osallistujien määrä on viime vuosina näissäkin kisoissa vähentynyt.

– Edelliset kisat olivat täällä 2014 ja nyt oli puolet vähemmän osallistujia.

Tiistaina kisaan osallistui 16 ja keskiviikkona 22 ampujaa.

Parikkalasta kisoihin tullut Mika Huikko käytännöllisesti katsoen putsasi palkintopöydän. Kotiin viemisinä oli palkintopokaaleja niin paljon, että niitä piti kantaa autoon kahdella sylillisellä.

Tänä vuonna 48 vuotta täyttävä Huikko on kisannut yli kolmekymmentä vuotta.

– Nuoria pitäisi saada kisaan mukaan, mutta tiukentunut aseenhankintalaki jarruttaa ampumaharrastusta, hän pohti.