Matkailuyhdistykselle ympäristöpalkinto

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ely-keskus jakoi maakunnalliset ympäristöpalkinnot torstaina Joensuussa.

Palkinnon saivat Akvila Oy Outokummusta, Ilomantsin Matkailuyhdistys ry ja Puhdas Tohmajärvi ry.

Ilomantsin Matkailuyhdistykselle palkinto myönnettiin tunnustuksena aktiivisesta toiminnasta luonto- ja kulttuurimatkailun kohteiden sekä toimijoiden yhteistyön kehittämisessä.

Ilomantsin matkailuyhdistys kokoaa ja yhdistää toimillaan merkittävän joukon matkailutoimijoita Ilomantsin alueella.

– Yhdistys on maakunnallisen toiminnan hiipuessa ottanut merkittävän aseman matkailutoimen edistäjänä ja samalla matkailun ytimen, luonto- ja kulttuurikohteiden, puolustajana, ylläpitäjänä ja kehittäjänä, tiedotteesta ilmenee.

Yhdistys on yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa toteuttanut useita näkyviä ja laaja-alaisia ympäristöhankkeita, tehnyt aloitteita sekä osallistunut aktiivisesti ympäristötietoisuutta ja ympäristön tilaa kohentaviin toimiin ja on mukana myös kansainvälisessä vastuullisen matkailun yhteistyössä.

Ilomantsin Matkailuyhdistys ry on myös Pohjois-Karjalan biosfäärialueen (UNESCO MaB) kestävän kehityksen kumppanuustoimija.

Palkinnon vastaanottivat matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Lauri Jänis ja toiminnanjohtaja Eero Tuomisto.



Akvila Oy:lle palkinto myönnettiin tunnustuksena muovin korvaavien materiaalien kehittämistyöstä kerta-aterimien tuotannossa.

Akvila on Pohjoismaiden suurimpia kerta-aterimien valmistajia ja sen tärkeimmät edut kilpailijoihin verrattuna ovat läheisyys päämarkkinoihin sekä tuotannon pitkälle toteutettu automatisointi. Akvila on Outokummun tehtaalla kehittänyt yhdessä Stora Enson kanssa uusiutuvista raaka-aineista valmistettavia kerta-aterimia, jotka soveltuvat hyvin myös konepestäviksi.



Puhdas Tohmajärvi ry:lle palkinto myönnettiin tunnustuksena aktiivisesta, tuloksellisesta ja esimerkillisestä vesistökunnostustyöstä.

Puhdas Tohmajärvi ry ja Tohmajärven kunta ovat yhteistyössä toteuttaneet Tohmajärven valuma-aluekunnostushankkeen vuosina 2016 – 2018. Valuma-aluekunnostustyöt käynnistyivät alkuvuodesta 2016. Valuma-alueen koko, joka hankkeen aikana kartoitettiin ja johon vesiensuojelurakenteet suunniteltiin, on 20 000 hehtaaria. Valuma-aluekunnostuksesta teki haastavan maaperän eroosioherkkyys, jonka vuoksi yksittäisille osavaluma-alueille tehtiin kilometrejä pitkiä eroosiosuojauksia.

