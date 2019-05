Kymmenes Möhkönvirta -näyttely esillä kesän ajan

Möhkössä ja Parppeinvaaralla on kesän ajan nähtävillä kahdeksan taiteilijan töitä. Esillä on niin öljyvärimaalauksia, valokuvia, puusta tehtyjä töitä, installaatioita kuin äänitaidettakin.

Möhkössä töitä on esillä Pytingissä ja Vanhassa sekä Uudessa Masuunissa. Parppeinvaaralla työt on sijoitettu aittoihin ja Luontopirtti Mesikkään.

Taidenäyttelyn järjestäjinä eli kuraattoreina toimivat Kari Virtanen ja Heidi Vasara.

– Näissä puitteissa nykytaide ja historia kohtaavat ja sulautuvat yhteen, pohti kolmatta kertaa näyttelyn järjestäjänä toimiva Virtanen Möhkön Pytingissä pidetyissä avajaisissa.

Hänen öljyvärimaalauksiaan on esillä Uudessa Masuunissa.

Näyttelyn avajaisia vietettiin hieman sateisessa ja koleahkossa säässä toukokuun viimeisenä päivänä. Avajaisten musiikkitarjonnasta huolehti Sini-Maria Melasen ja Tuomas Termosen Como Nova duo. He esittivät muutaman kappaleen bossa novaa ja jazzia.



Museonjohtaja Ulla Vartiainen totesi avaussanoissaan, että on juhlan aika.

– Nyt on kymmenennen Möhkönvirta näyttelyn vuoro.

Näyttelyn taiteilijat ovat Anssi Hanhela Oulusta, Anni Löppönen Joensuusta, Ville Löppönen Joensuusta, Liisa Nikitin Joensuusta, Jarkko Suvela Turusta, Heidi Vasara Joensuusta, Jouni Viljakainen Imatralta ja Kari Virtanen Joensuusta.

Möhkövirta -nykytaidenäyttely on avoinna elokuun loppuun saakka.

